بن غفير يشرف ميدانيا على توزيع أوامر هدم منازل فلسطينيين في النقب

نشر ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يقود حملة لتوزيع أوامر هدم على منازل السكان العرب في منطقة النقب جنوبا.

ويظهر المقطع (لم يحدد تاريخه) بن غفير وهو يتجول بين منازل العرب، ويجادل أحد السكان المتضررين بطريقة استفزازية، منذرا إياه بالرحيل والبناء في مكان آخر.

وزعم بن غفير أنه ينفذ القانون، وأن البناء في التجمعات البدوية في النقب "غير قانوني".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الحملة التي أُطلق عليها اسم (نسر الجنوب 3)، نُفذت بمشاركة سلطة أراضي إسرائيل، وشملت توزيع مئات أوامر الهدم في التجمعات البدوية غير المعترف بها في النقب.

وأضافت الصحيفة أن بن غفير زار المنطقة خلال العملية، وأعلن دعمه لما زعم أنه "تعزيز سيادة القانون" هناك.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، شهدت أوامر الهدم في النقب ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 400 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية إسرائيلية اعتبرت أن الحملة "تمييزية" وتستهدف المجتمع البدوي تحديدًا.