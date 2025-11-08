ينظم مسئولو بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، الجارية في الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الدور النهائي، التي تجمع الأهلي مع الزمالك.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة، أبو ظبي، لحساب الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويعقد مسئولو البطولة الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بتوقيت الإمارات، العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المُقرر، أن يتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، إلى جانب تحديد موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، والزي الرسمي الذي سيرتديه كل فريق.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي الذي أقيم أول أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.