باكستان تعلن انهيار محادثات السلام مع أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني محمد خواجة آصف، الجمعة، انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، والتي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيظل صامداً طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية.

وأضاف آصف أن المفاوضات دخلت "مرحلة غير محددة" مع "جمود تام"، وفق ما نقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وقال: "نشكر تركيا وقطر على جهودهما المخلصة في الوساطة لتخفيف التوترات بين البلدين الجارين.. لقد دعمتا موقفنا، وحتى وفد أفغانستان وافق معنا، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين لتوقيع اتفاق مكتوب"، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وتابع: "باكستان ستقبل فقط اتفاقاً رسمياً مكتوباً"، مشيرا إلى أن "طالبان كانوا يريدون تقديم ضمانات شفوية"، وأوضح أن هذا الأمر "غير ممكن في المفاوضات الدولية".

وقال وزير الدفاع الباكستاني إن "الوسطاء بذلوا قصارى جهدهم، لكنهم فقدوا الأمل في النهاية"، وأضاف: "لو كان لديهم أي قدر من التفاؤل، لطلبوا منا البقاء في إسطنبول، وعودتنا بلا نتائج تُظهر أن حتى هم (الوسطاء) استسلموا أمام كابول".