ثمّنت حركة حماس إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي، يواف جالانت ويسرائيل كاتس.

وقالت الحركة في بيان، مساء الجمعة: «هذه الخطوة المقدّرة تؤكّد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بشعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي واجه، ولا يزال، أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ الحديث على يد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الفاشي».

ودعت حماس جميع دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكّرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وجاء في بيان للنيابة العامة: "تم إصدار مذكرة توقيف بحق 37 مشتبهاً بهم، بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وشددت النيابة العامة على أن السلطات الإسرائيلية متهمة بارتكاب إبادة جماعية، وقصف مكثف لقطاع غزة، وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.