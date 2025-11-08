الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا

أدان الأزهر الشريف التفجير المروّع الذي وقع داخل أحد المساجد في مجمع مدارس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة عشرات الطلاب.

وأكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية، واعتداء صارخ على القيم الأخلاقية التي جاءت لصيانة النفس البشرية وحماية المجتمعات من الفوضى والدمار، ودليل على تجرد مرتكبي هذه الجريمة من كل تعاليم الدين وتنكرهم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، داعيًا الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب الإندونيسي وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.