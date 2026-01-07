يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد: الكرسى زائل والكيان باق

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدم ترشحه لرئاسة الحزب لولاية ثانية، مكتفيًا بولاية واحدة، مؤكدًا أنه يترك الحزب فى أوضاع مالية مستقرة.

وأضاف يمامة، خلال كلمة بثها عبر مقطع فيديو من داخل مقر الحزب، أنه أوفى بجميع الالتزامات المطلوبة منه تجاه حزب الوفد، وكذلك المؤسسة الإعلامية التابعة له.

وأكد أن خروجه من المنصب لا يعنى خروجه عن خدمة الكيان، بل يمثل انتقالًا طبيعيًا للمسؤولية، يشمل القيادة والبيت الحزبى وخزينته وأصوله، فى إطار من الانضباط والاستقرار المؤسسى الذى يحرص عليه الوفديون.

وأوضح أن حقوق مكافآت نهاية الخدمة مثبتة فى الشيكات التى قام بتسليمها، مشيرًا إلى أنها ستكون فى عهدة ومسؤولية رئيس الحزب القادم.

واختتم رئيس حزب الوفد كلمته بالتأكيد على أنه لم يمتلك الحزب، بل كان حارسًا له، لافتًا إلى أنه يترك المنصب والأمانة والبيت الحزبى فى وضع أفضل مما تسلّمه، مشددًا على أن «الكرسى زائل والكيان باق»، وأن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات قادرة على استكمال مسار البناء المؤسسى على أسس من النزاهة والانضباط والاستقرار.

وأضاف أن معيار النجاح لا يُقاس بحجم ما يُنفق، وإنما بمقدار ما يُصان ويُحافظ عليه.