 الاتحاد الأوروبي يعطي 40 ألف شاب تذاكر قطار للسفر حول أوروبا
الأربعاء 7 يناير 2026 5:05 م القاهرة
الاتحاد الأوروبي يعطي 40 ألف شاب تذاكر قطار للسفر حول أوروبا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 4:44 م

وزعت المفوضية الأوروبية نحو 40 ألف تذكرة قطار للتنقل المجاني حول أوروبا لشباب احتفلوا بعيد ميلادهم الثامن عشر العام الماضي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن الذكرى السنوية الأربعين لمنطقة شينجن للتنقل الحر، بدون تأشيرات، كانت العام الماضي بمثابة مناسبة خاصة لتوزيع التذاكر.

ويمكن للفائزين السفر في أنحاء أوروبا لما يصل إلى 30 يوما.

وتمتد فترة السفر المحتملة من مارس 2026 إلى مايو 2027.

وإضافة إلى ذلك، هناك بطاقة خصم لوسائل نقل عامة أخرى وكذلك عروض ثقافية، وأماكن إقامة في 36 دولة أوروبية.

وانطلقت مبادرة "اكتشف الاتحاد الأوروبي" في عام 2018 ويتم من خلاله توزيع آلاف التذاكر المجانية مرتين سنويا.


