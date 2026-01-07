كشفت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ومؤسسة مبادرة «بلانيت هارفست»، الأسبوع الماضى، عبر منصة «إكس»، عن قائمة كتبها المفضلة لعام 2025، والتى وصفتها بأنها شكّلت تجربتها الفكرية والشخصية خلال العام المنصرم.

وقالت إيفانكا عن القائمة: «كل كتاب من هذه الكتب غيّر منظوري للحياة؛ بعضهم فعل ذلك بطريقة لطيفة، والبعض الآخر بطريقة جذرية»، مضيفة: «أعاود قراءة بعضها مرارًا وتكرارًا، ليس فقط لاكتساب المعرفة، بل للتأمل والانسجام مع أفكارها المميزة».

وكان من أوائل الكتب التى سلطت الضوء عليها رواية النساء للكاتبة الأمريكية الأكثر مبيعًا كريستين هانا، وهى رواية تاريخية تتناول الشجاعة والصمود والأخوة بين النساء فى أوقات الحرب. وعلّقت إيفانكا قائلة: «أعادت الرواية النساء إلى قلب التاريخ، لتذكرنا بأن أجرأ الأعمال وأكثرها تأثيرًا غالبًا ما تتم فى الظل».

وأكدت إيفانكا أهمية العودة إلى الكلاسيكيات، مشيرة إلى أنها تعيد سنويًا قراءة الكتب المقررة على أطفالها فى المدرسة. وفى هذا السياق، أعادت هذا العام قراءة الأوديسة للشاعر الإغريقى هوميروس مع ابنتها أرابيلا، قائلة: «الأوديسة تحتفى بطول مسار المغامرة الملىء بالتجارب والإغراءات والدهشة، وبالإرادة المستمرة للمضى قدمًا».

وضمت قائمتها أيضًا كتاب إشماعيل للفيلسوف الأمريكى دانيال كوين، واصفة إياه بأنه «حوار هادئ وجذرى يشكك فى مفهومنا عن التحضر، ويعيد التساؤل حول التضحيات التى ما زلنا نقدمها للحفاظ عليه»، نقلًا عن شبكة فوكس نيوز.

ومن بين الكتب الأخرى، ذكرت الفعل الإبداعي للمنتج الموسيقى والكاتب ريك روبين، معتبرة أنه يقدم رؤية فريدة للعالم كفن متحرك، حيث لا يُعد الانضباط قيدًا بل صورة من صور التفانى والإخلاص.

كما أدرجت كتاب الاختيار للدكتورة المجرية إديث إيجر، واصفة إياه بأنه دليل إنسانى يثبت أن الحرية قرار داخلى حتى فى أحلك الظروف النفسية والمعنوية.

وأشارت كذلك إلى كتاب فن التعلم للاعب الشطرنج وفنون الدفاع عن النفس الأمريكى جوش ويتزكن، معتبرة أنه كتاب عن الإتقان والمثابرة وجماليات التدريب الشاق.

وضمت القائمة أيضًا جوناثان ليفنجستون سِجول للكاتب الأمريكى ريتشارد باخ، واصفة إياه بأنه حكاية رمزية عن أولئك الذين يرفضون العيش داخل حدود مفروضة، حيث يتحول الطيران إلى استعارة للحرية.

ولعشاق الفلسفة الحديثة، ذكرت موسوعة نافال رافيكانت للكاتب الأمريكى إريك يورجنسون، مشيرة إلى أن رافيكانت قدّم عبرها أفكارًا واضحة ومؤثرة حول مفاهيم الثروة والحكمة والسعادة.

كما أشادت بكتاب دروس التاريخ للمؤرخ الأمريكى ويل ديورانت وزوجته أرييل ديورانت، معتبرة أنه تلخيص حكيم لقرون من الحضارة الإنسانية، حيث تُختزل مفاهيم السلطة والثقافة والحرب والدين والاقتصاد فى أنماط متكررة.

وضمت القائمة كذلك قوة الأسطورة للناقد الثقافى جوزيف كامبل، الذى وصفته بأنه رحلة كاشفة تربط حياتنا الخاصة بالأساطير الخالدة، إلى جانب تاريخ الفلسفة الغربية للفيلسوف البريطانى برتراند راسل، الذى اعتبرته «رحلة فكرية عبر بنية العقل الإنسانى».

ومع اقتراب الولايات المتحدة من الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيسها، أشارت إيفانكا إلى كتاب السعي وراء السعادة للباحث الأمريكى جيفري روزن، مؤكدة أنه يذكر بأن الآباء المؤسسين رأوا السعادة بوصفها سعيًا أخلاقيًا قائمًا على الفضيلة والانضباط.

كما أضافت كتاب نحو حياة ذات معنى للمحاضر الروحى الأمريكى سيمون جاكوبسون، معتبرة أن المعنى الحقيقى للحياة لا ينبع من الطموح وحده، بل من الإيمان والخدمة العامة.

وفى ختام قائمتها، كشفت إيفانكا ترامب عن أربعة كتب دائمة الحضور على منضدة نومها، وهى: (تأملات للإمبراطور الرومانى ماركوس أوريليوس، والسكينة تتحدث للكاتب الروحى إكهارت تول، وقصيدة لكل ليلة من السنة للمحررة البريطانية ألي إيسيري، والرومي الضروري بترجمة الشاعر الأمريكى كولمان باركس لأعمال جلال الدين الرومي).

وأكدت أن هذه الكتب تمثل لها مصادر دائمة للتأمل والتوازن الروحى، وتساعدها على البحث عن المعنى العميق للحياة اليومية.