تسرب مواد خطرة بعد انهيار جزئى لمصنع فى إسرائيل

انهار جزء من مصنع للزجاج فى بلدة يروحام جنوب إسرائيل، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تسرب «مواد خطرة»، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

وبحسب فضائية سكاي نيوز عربية، حذرت السلطات الإسرائيلية من تسرب مادة كربونات الصوديوم، مصحوبًا بسحابة بيضاء فى محيط الموقع.

وجاء فى بيان رسمى أن فرقًا متخصصة فى التعامل مع المواد الخطرة تم إرسالها إلى موقع الحادث، حيث تعمل على عزل وتأمين المنطقة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقييم المخاطر وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأضاف البيان: «حتى الآن لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات، ونحث الجمهور على تجنب المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ والأمن».

ويُذكر أن كربونات الصوديوم مادة كيميائية قلوية تأتى فى صورة مسحوق، وتُستخدم على نطاق واسع فى صناعات الزجاج والمنظفات.

وتكمن مخاطر هذه المادة فى التعرض لها بكثافة، إذ قد تتسبب فى اضطرابات بالجهاز الهضمى، ومشكلات بالقلب والكلى، إضافة إلى أضرار جلدية.



