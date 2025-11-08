حسين فهمي: أقرأ حاليا سيناريوهات مسرحية ومسلسل وفيلم للعودة قريبًا

كشف الفنان حسين فهمي، عن استعداده للعودة إلى المسرح، إلى جانب قراءته لسيناريو مسلسل وفيلم جديدين، قائلا: «هناك أعمال أقرأها، وهناك حديث عن مسرحية ومسلسل وفيلم، وأشتاق جدًا إلى المسرح».

وأعرب خلال برنامج «Spot Light» عبر «صدى البلد» عن سعادته بنجاح مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدا أن تعدد المهرجانات السينمائية في مصر يدل على اهتمام الدولة والأفراد بالثقافة.

كما شدد على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: «مهرجان القاهرة هو مهرجان الدولة، ومهرجاننا كلنا، وسعيد بوجود مهرجانات أخرى ناجحة مثل الإسكندرية والأقصر».

وعلق على عبارة «يا واد يا تقيل» التي لا تزال تلاحقه منذ عرض الفيلم، مؤكدا أن هذه العبارات تسعده ولا تزعجه، قائلا: «تسعدني جدًا، على مدى عمري وأنا كدا منذ عرض الفيلم، ومؤخرًا أضيف لها راح فين زمن الشقاوة، طول ما أنا ماشي يا كدا يا كدا!».

وكشف عن فلسفته في الحياة لمواجهة أي صعوبات، قائلا: «لي فلسفة في الحياة؛ أرى أن اللحظة التي أعيشها هي هذه اللحظة الآن، أما الماضي انتهى ولا وجود له، والمستقبل لا يعرفه أحد».

وشدد على أن «الحاضر هو الشيء الوحيد في حياتنا»، داعيا الجميع إلى الاستمتاع به قدر الإمكان، معلقا: «ما مضى انتهى، ولا أحد يستطيع أن يعلم المستقبل، كل شيء في الذاكرة، ونستطيع أن نتحكم فيها، ونفكر في الأشياء السعيدة واللحظة الحالية ونكون سعداء قدر الإمكان».