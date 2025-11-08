أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بما يقدمه حسام حسن المدير الفني للفراعنة، مؤكدًا أنه أعاد الروح القتالية والثقة إلى المنتخب الوطني، وقادر على المنافسة بقوة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج «الكابتن» مع أحمد حسن عبر قناة DMC:

“حسام حسن قادر على المنافسة وبقوة على جميع البطولات، لأنه يملك شخصية قوية وخبرة كبيرة، كما يعرف جيدًا كيف يتعامل مع اللاعبين ويحفزهم في المواقف الصعبة”.

وأضاف: “منتخب مصر دائمًا ما يكون مرشحًا للفوز باللقب، فنحن الأكثر تتويجًا في تاريخ أمم إفريقيا، ولدينا قاعدة جماهيرية ضخمة ورصيد من الإنجازات يمنح اللاعبين الثقة في أي بطولة يشاركون بها”.

وواصل كمونة: “نبارك للجهاز الفني بقيادة حسام حسن على التأهل إلى كأس العالم 2026 وتحقيق الهدف الأول المطلوب، والآن التفكير يجب أن يتجه نحو المنافسة على اللقب الإفريقي في المغرب، والفريق يمتلك المقومات لتحقيق ذلك”.

أما عن توقعه لبطل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، فقال:

“الأهلي هو الأقرب للتتويج بالسوبر، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في النهائيات، إضافة إلى استقراره الفني والذهني في مثل هذه المواجهات الكبرى”.