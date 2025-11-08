مصرع سيدة وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي

شهد مركز سمالوط ، حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى جيب، بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين وجميعهم من مركز سمالوط، مصابين بإصابات متفرقة، تنوعت بين كسور وكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث المركز لسمالوط غرب، يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من محور سمالوط بين السيارتين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع سيدة 35 عامًا، وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

وجاءت أسماء المصابين والمتوفية كما يلي: رقية فتحي وفقي، 45 سنة، مقيمة بسمالوط – جثة هامدة، واشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالذراع الأيسر وعبد النبي سيد عباس، 50 سنة، مقيم بسمالوط – سحجات وكدمات متفرقة ودعاء فتحي وفقي، 33 سنة، مقيمة بسمالوط ، اشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة وفتحي إبراهيم فتحي، 25 سنة، مجند بوزارة الداخلية ، جرح قطعي بالوجه 2 سم، وكدمات بالكتف الأيمن والقدم اليسرى وفتحي صفوت فتحي، 23 سنة، مقيم بسمالوط ، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم ونفيسة فتحي محمد، 45 سنة، مقيمة بسمالوط ، اشتباه كسر بالضلوع وصباح سيد عباس، 54 سنة، موظفة، مقيمة بسمالوط ، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وما بعد الارتجاج، وجروح متهتكة بأصابع اليد اليسرى ومنيرة فتحي وفقي، 39 سنة، مقيمة بسمالوط ، جروح وسحجات وكدمات متفرقة وعياد يوسف عبده، 51 سنة، سائق، مقيم بسمالوط ، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات باليد اليسرى وسيد فتحي وفقي، 40 سنة، مقيم بسمالوط ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وظروفه وملابساته وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

ووقع مفتش الصحة الكشف الطبي، وكشف في تقريره أن سبب الوفاة، هو نزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وبناء على ذلك صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.