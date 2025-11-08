منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين حذف يوتيوب أكثر من 700 فيديو يوثق جرائم الحرب الإسرائيلية

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، حذف منصة يوتيوب قنوات ثلاث منظمات فلسطينية كبرى لحقوق الإنسان، ما أدى إلى مسح أكثر من 700 فيديو توثق جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال المنتدى في بيان، إن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حرية الرأي والتعبير وحق الشعوب في توثيق معاناتها وكشف الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، واصطفافاً خطيراً إلى جانب رواية الاحتلال.

وطالب المنتدى، "يوتيوب" بالتراجع الفوري عن قرارها الجائر، وإعادة القنوات والمحتوى الحقوقي المحذوف دون قيد أو شرط.

وحذفت منصة "يوتيوب" مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأغلقت المنصة قنوات 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها، استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت تقارير بأنّ المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيديوهات تحقيقية حول مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.