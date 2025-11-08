قوات الاحتلال تقتحم بلدات فلسطينية في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية خرجت من حاجز قلنديا العسكري، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وتمركزت في مناطق "صبري، الجامع الكبير وحارة دار صلاح، دون التبليغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

وصرح مصدر محلي بان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند منطقة الجسر بمحاذاة عقبة حسنة، وأوقفت المركبات وفتشتها، ما تسبب في إعاقة حركة تنقل المواطنين.