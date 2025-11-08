تركيا: مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأفاد مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، بأنه بناءً على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهًا بهم، من بينهم نتنياهو، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح البيان أن المذكرات صدرت بحق المشتبه فيهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و"الإبادة الجماعية" في غزة، إلى جانب استهدافهم أسطول "الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

كما شملت المذكرات، وفق البيان، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة 76 من القانون ذاته.