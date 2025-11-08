انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لتحقيق التنمية المستدامة غداً بمشاركة 500 شركة من 30 دولة



تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق غداً الأحد فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُقام الدورة الأولى من معرض الصناعة MEA Industry بالتزامن مع الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات، وتستمر فعاليات المعرض حتى 11 نوفمبر الجاري.

ويهدف المعرض والمؤتمر إلى إبراز الصناعة والنقل كركيزتين أساسيتين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ونقطة محورية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة.

ويستعرض المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، والتقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وزيادة المكون المحلي، وربط مصنعي المكونات بالمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، والربط مع المناطق اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير. كما أطلقت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل طرح الأراضي والوحدات الصناعية وإتمام الرخص والتصاريح إلكترونياً.

ويشهد المعرض أيضاً إقامة المعرض السلبي للصناعة، الذي يعد منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل القدرات المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتبادل الخبرات بين المصنعين والموردين، وتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، بما يدعم تنمية الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية.

وتأتي فعاليات المعرض في توقيت بالغ الأهمية مع النهضة غير المسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، حيث تمثل الصناعة محوراً رئيسياً لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما يشكل قطاع النقل المتكامل، بما في ذلك النقل الأخضر المستدام والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والنقل النهري، شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة وييسر حركة التجارة والاستثمار.

ويستهدف المعرض عرض الإنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

كما يضم المعرض جناحاً خارجياً لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج لتوطين الصناعة، مع إبراز ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية، وترسخ مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات وورش العمل.

ويتزامن المعرض مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، والذي يمثل أحد أبرز أوجه التعاون العربي المشترك في مجال النقل، باعتباره من أكثر المجالات تأثيراً في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويأتي المعرض استكمالاً لجهود وزارتي الصناعة والنقل لتعزيز التكامل بين القطاعين، وتهيئة منصة تفاعلية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، في إطار رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وبناء شبكة نقل ولوجستيات متطورة تدعم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.