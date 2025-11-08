الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 264 اعتداءً ضد الفلسطينيين بالضفة خلال أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الأمم المتحدة، إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 264 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.

أفاد بذلك فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وأشار إلى زيادة كبيرة في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأضاف، أن "أوتشا سجلت الشهر الماضي، 264 هجوما أسفر عن مقتل فلسطينيين أو خسائر في ممتلكاتهم أو الاثنين معا"، مؤكدا أن هذا الرقم هو أعلى حصيلة شهرية منذ نحو 20 عاما.