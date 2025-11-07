اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه وإصابته في بلدة سلواد بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة شرقي مدينة رام الله، ونصبت حواجز وفتشت محال تجارية، قبل أن تطلق النار على مركبة فلسطينية وتصيب أحد ركابها، ثم تعتقله رغم محاولة طواقم طبية إسعافه.

ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن هويته ومدى خطورة إصابته.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه بلدة بيتا جنوبي نابلس، حيث أطلق الجيش الرصاص وقنابل الغاز تجاه الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة، دون تسجيل إصابات.

ومع تواصل الاقتحامات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، أصاب الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، 17 فلسطينيا بينهم 3 بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت ليد شرقي طولكرم شمالا، وبلدة عطارة شمالي رام الله، بحسب بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بدأت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة، عن استشهاد 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، نحو 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.​​​​​​​​​​​​​​