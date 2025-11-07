 مصدر أمريكي: محامو الجيش الإسرائيلي يحذرون من وجود أدلة على جرائم حرب في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:37 م القاهرة
مصدر أمريكي: محامو الجيش الإسرائيلي يحذرون من وجود أدلة على جرائم حرب في غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:32 م | آخر تحديث: الجمعة 7 نوفمبر 2025 - 10:32 م

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية جمعت العام الماضي معلومات حول تحذيرات صدرت عن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي، أعربوا فيها عن خشيتهم من وجود أدلة قد تدعم مزاعم ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" في قطاع غزة.

ونقلت التقارير عن مسؤول أمريكي سابق قوله إن وزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قلقة من التعاون العسكري مع إسرائيل في ظل هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن الإدارة درست حينها تأثير هذه التحذيرات على الدعم الأمريكي لتل أبيب.

وأضاف المصدر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، على عكس إدارة بايدن، "لم تُبدِ اهتمامًا يُذكر" بالتحذيرات أو بالمخاوف القانونية التي أثيرت من قبل المستشارين في الجيش الإسرائيلي بشأن الانتهاكات المحتملة في غزة، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإجراء تحقيقات في ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في القطاع، وسط اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

