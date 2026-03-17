منظمة أممية تحذر: الحماية العسكرية لناقلات النفط ليست حلا دائما

حذّرت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الثلاثاء، من أن الاعتماد على المرافقة العسكرية لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز ليس الحل الأمثل لمواجهة التصعيد العسكري في المنطقة برمتها.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أوضح الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينجيز،أن هذه الإجراءات قد تخفف حدة المخاطر، لكنها لا تزيلها بشكل كامل، وأكد أن أي انتشار عسكري "لا يمكن استمراره كحل دائم أو مستدام" للأزمة المتصاعدة على المدى البعيد.

ويأتي التحذير الأممي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف بحري دولي قبالة السواحل الإيرانية بهدف حماية شحنات النفط.

وتزامناً مع هذه التطورات، تشن الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل عمليات عسكرية ضد طهران منذ نهاية فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أعرب دومينجيز عن بالغ قلقه إزاء مصير أطقم البحارة العالقين على متن سفنهم في مياه الخليج، مشيراً إلى أن حركة الملاحة أصبحت مشلولة بشكل شبه كامل في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط والغاز المسال في العالم، وأن: "السفن غير قادرة على الإبحار بحرية لا في المضيق ولا في مياه الخليج."

وحذر دومينجز من أن الوصول إلى الموانئ بات شبه مستحيل بسبب استهداف هذه المرافق الحيوية".

كما حذر من أن مخزون السفن من الغذاء والماء والوقود بدأ ينضب، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.