ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 69 ألفا و169 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و169 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170 ألفًا و685 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات.