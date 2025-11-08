أظهرت مشاهد مصورة، لحظة عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي اللبنانية في استمرار من جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافًا بطائرة مسيرة لسيارة قرب بلدة شبعا جنوبي لبنان.

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة شبعا على الطريق التي تربط عين عطا ببلدة شبعا عند السفح الغربي لجبل الشيخ، ما أدى إلى اشتعال سيارة رباعية الدفع واستشهاد شخصين كانا على متنها.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق ما سمي وقف الأعمال العدائية مع لبنان، وهو اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، وأوقف حربًا شرسة بين إسرائيل وحزب الله كان الحزب الله اللبناني قد انخرط فيها إسنادًا لقطاع غزة.

كما تتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.