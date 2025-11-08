سوريا: القبض على ضابط من نظام الأسد متهم بجرائم ضد المدنيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على آصف محسن يونس محمد، المساعد أول سابقا في أمن الدولة بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن آصف متورط في جرائم ضد المدنيين أيام نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضافت أن القبض على آصف تم ضمن عملية أمنية نوعية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب باللاذقية.

وأظهرت التحقيقات الأولية تورطه في ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء المحافظة خلال حكم نظام الأسد، بحسب البيان.

ولفت إلى أن هذه الجرائم شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين وابتزازهم ماديا وجنسيا.

وبيّنت الوزارة أن المذكور أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.