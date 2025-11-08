عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع نظيره الماليزي السلطان إبراهيم إسكندر، جلسة مباحثات موسعة.

جاء ذلك خلال لقائهما في المنامة التي وصلها ملك ماليزيا الجمعة، قادما من السعودية، بعد زيارة للمملكة استغرقت 4 أيام.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الجمعة، إن ملك البلاد استقبل نظيره الماليزي في المنامة، وعقدا جلسة مباحثات موسعة، دون تحديد فحوى المباحثات أو مدة الزيارة.

ونقلت عن الملك حمد قوله، إن البلدين "تربطهما صداقة راسخة تقوم على العديد من القيم المشتركة، بما في ذلك التسامح والانفتاح في المجتمع، والتنوع الديني، وحقوق المرأة".

وأكد أن "مملكة البحرين ملتزمة التزامًا تامًا بتعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا".

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أضاف: "نتشارك الموقف ذاته في الدعوة إلى إحلال السلام في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار".

وشدد ملك البحرين، على أهمية "حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".

ورغم سريان وقف إطلاق النار بغزة منذ 10 أكتوبر المنصرم، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرقته إسرائيل مرارا، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.

وسبق هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على غزة، واستمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، قتلت فيها أكثر من 69 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدوره، قال ملك ماليزيا خلال اللقاء، إن "مملكة البحرين ليست غريبة، فنحن نتشارك الكثير من أوجه الشبه، ونكن لبعضنا البعض الاحترام المتبادل، وتجمعنا روح الأخوة الصادقة"، وفق المصدر نفسه.

واعتبر البحرين، "شريكا مهما لماليزيا، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا الاقتصادي، وأنا على ثقة بأن أمامنا فرصا واسعة لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأعرب عن أمله أن تمثل الزيارة "فصلا جديدا في مسيرة العلاقات بين بلدينا، بما يسهم في رسم ملامح المستقبل لشراكتنا".

والاثنين الماضي، وصل ملك ماليزيا، السعودية في زيارة لـ4 أيام، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قبل أن يصل الجمعة إلى البحرين.