 تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان من خلال شركة شل - بوابة الشروق
السبت 8 نوفمبر 2025 2:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان من خلال شركة شل


نشر في: السبت 8 نوفمبر 2025 - 2:41 م | آخر تحديث: السبت 8 نوفمبر 2025 - 2:41 م

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير عبر السفينة “GASLOG GIBRALTAR” لصالح شركة شل، متجهة إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وكانت صادرات مصر من الغاز المسال قد شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد تحول مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي في 2024 بعد أن كانت مصدرًا له، مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك