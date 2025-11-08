بدء تصويت الجالية المصرية بالأردن في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

انطلقت صباح اليوم السبت عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في الأردن، في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في مقر السفارة المصرية بعمان.

واصطف الناخبون أمام صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار نواب الشعب، مؤكّدين حرصهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وقالت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، إنها تأكدت قبل بدء التصويت من سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة، وفقًا للإجراءات المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 14 محافظة، والمرحلة الثانية 13 محافظة.

وتجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع إجراء جولة الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وإعلان نتيجتها يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية فتجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.