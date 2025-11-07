سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وأشار كاف إلى أن موعد الحفل سيكون يوم 19 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمغرب عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2025، مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز الذي قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

كما يتواجد أيضا النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي صاحب الجائزة العام الماضي.

ويعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواجد مواطنه أسامة المليوي لاعب نهضة بركان الذي حصد لقب كأس الكونفدرالية.