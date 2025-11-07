سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بلاعبيه بعد مباراة فنزويلا.

وتعادل منتخب مصر أمام فنزويلا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة.

وقال الكأس عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الحمد لله على ولادة جيل كبير جدا يتسم بالإصرار والنزعة الوطنية، وقبل أن أشكر اللاعبين أود أن شكر الجالية المصرية في قطر وكذلك الشعب المصري الذي ساعدنا بدعواته".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري ونريد الوصول لأبعد مدى من أجله وإن شاء الله نستطيع تحقيق ذلك بالسعي والاجتهاد".