فرنسا توصي رعاياها بمغادرة مالي في أقرب وقت

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، رعاياها في مالي بمغادرة البلاد لـ"فترة مؤقتة في أقرب وقت"، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين إلى مغادرة مالي في "أسرع وقت ممكن عبر الرحلات التجارية المتاحة"، وذلك بسبب استهداف الطرق الرئيسية "بهجمات تشنها جماعات إرهابية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الخارجية الفرنسية: "منذ أسابيع عدة يتدهور الوضع الأمني في مالي، بما في ذلك باماكو، وننصح المواطنين الفرنسيين بمغادرتها في أقرب وقت عبر الرحلات التجارية التي لا تزال متوفرة".

وأكدت الوزارة أنها لا تنصح بالتنقل عبر الطرق البرية، لأن "الطرق الوطنية تتعرض حاليا لهجمات مجموعات إرهابية"، وفقا للرسالة.

ولم توضح الوزارة المعنية، في ردها لوكالة الصحافة الفرنسية، ما إذا كانت توصيتها تشمل موظفي السفارة أيضا.

وأمس الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية، باسكال كونفافر، أن "التمثيل الدبلوماسي في مالي لا يزال قائما كما هو، وأن السفارة الفرنسية مفتوحة ويديرها قائم بالأعمال يتولى خصوصا حماية المواطنين الفرنسيين".

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجلاء موظفيهما غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي بسبب "المخاطر الأمنية".