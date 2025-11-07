غرفة عمليات حزب العدل تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب العدل انعقادها لمتابعة التطورات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، والنائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد القناوي، الأمين العام للحزب، وعلي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية المركزية، وعدد من أعضاء فريق الحملة.

وتقوم الغرفة برصد نسب المشاركة وتلقي الملاحظات من ممثلي الحزب والمندوبين بالخارج، دعمًا لشفافية العملية الانتخابية وضمان سيرها بالشكل الأمثل.

وأوضح الحزب أن تشكيل غرفة العمليات يأتي في إطار حرصه على متابعة مجريات العملية الانتخابية عن قرب، وضمان سيرها في أجواء يسودها التنظيم والانضباط، بما ييسر على المصريين بالخارج أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في البرلمان.