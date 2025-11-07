النيابة الإدارية تطلق برنامجا تدريبيا رقميا حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2025

أطلق مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، برنامجًا تدريبيًا عبر المنصة الرقمية للتدريب (LMS) بعنوان "الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2025"، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة التدريب القضائي، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي – رؤية مصر 2030، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويهدف البرنامج إلى تيسير وصول أعضاء النيابة الإدارية إلى المحتوى التدريبي في أي وقت ومن أي مكان، مستهدفًا جميع أعضاء الهيئة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 5572 عضوًا، بما يسهم في تجاوز أية عوائق زمنية أو جغرافية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المسجلة، والملفات والمواد التدريبية، إلى جانب تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بإدارة اللجان الفرعية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتناول الإرشادات القانونية والفنية المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما يتيح البرنامج قاعات افتراضية (Virtual Halls) تُمكّن أعضاء النيابة الإدارية من التواصل والمناقشة التفاعلية، بما يسهل أداء مهامهم خلال الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم إتاحة البرنامج التدريبي اعتبارًا من اليوم، ويستمر حتى اليوم الأخير من انتهاء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.