ناشئو الأهلي يفوزون بثلاثية أمام الزمالك في دوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على ضيفه الزمالك، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

افتتح إبراهيم أمير توفيق التسجيل للنادي الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1 - 0، وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم نفسه الهدف الثاني له وللأهلي من تسديدة رائعة بباطن القدم، وفي اللحظات الأخيرة من زمن المباراة نجح سعد محمد في تسجيل ثالث الأهداف للأهلي برأسية متقنة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

بهذا الفوز رفع فريق الأهلي 2011 رصيده إلى 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 2 - 0، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، مسجلًا 23 هدفًا، مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.