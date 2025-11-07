حماس تدعو العالم لعدم الانخراط في أي مشاريع تطبيعية مع إسرائيل

طالبت حركة حماس، الجمعة، جميع دول العالم بالامتناع عن الانخراط في أي مشاريع تطبيعية مع إسرائيل، وقطع العلاقات معها.

وقالت في بيان: "نطالب جميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه".

وأضافت أن "المطلوب هو دعم جهود تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وانتقدت الحركة إعلان كازاخستان مؤخرا الانضمام إلى ما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتبرة الخطوة "مرفوضة ومستهجنة".

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل "تبييضا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة، في وقت تتزايد فيه عزلة هذا الكيان وقادته المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام كازاخستان رسميا إلى "اتفاقيات أبراهام"، وذلك خلال حفل عشاء في البيت الأبيض ضمن فعاليات قمة الولايات المتحدة وآسيا الوسطى.

وحضر حفل العشاء رؤساء كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وطاجكستان إمام علي رحمان، وتركمانستان سردار بردي محمدوف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية الخاصة "12"، يُعد انضمام كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ ثلاثة عقود، خطوة "رمزية" تهدف من خلالها أستانة إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن.

يُذكر أنه عام 2020، وخلال ولاية ترامب الأولى، وافق كل من المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقّعت هذه الدول ما بات يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام".