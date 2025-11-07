الرئيس اللبناني يدعو القضاة لعدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن التعقيدات السياسية والطائفية

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون القضاة إلى عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن التعقيدات السياسية والطائفية، معتبرا أنه من دون قضاء لن يكون هناك بلد.

وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتوجّه الرئيس عون للقضاة قائلاً "حافظوا على كرامتكم وقسمكم وضميركم وأخلاقكم".

وأضاف " لا تخافوا ولا تخضعوا للضغوط... لأنه علينا أن ننشئ ثقافة جديدة في التعاطي مع القضاء المستقل، وأنا سأكون حصانتكم".

واعتبر رئيس الجمهورية أن "امام لبنان فرصة كبيرة لكن من دون قضاء لن يكون هناك بلد".

وشدد الرئيس عون على "الحرص على الاطلاع على ما تقوم به النيابة العامة على مختلف الأصعدة"، معيدا التذكير بما كان يقوله منذ كان قائدا للجيش: "أولا القضاء، وثانيا القضاء، وثالثا القضاء"، لا سيما وأن مشكلة لبنان الأساسية كانت في غياب القضاء أو وجود قضاء لكنه غير فاعل.