شركة أوموفيو تحصل على ترخيص صيني لاستيراد رقائق «نيكسبيريا»

رغم الجدل الحاد حول شركة نيكسبيريا لصناعة الرقائق والمملوكة للصين، حصلت شركة توريد قطع غيار السيارات الألمانية "أوموفيو" على الضوء الأخضر من بكين لاستيراد رقائق نيكسبيريا اللازمة لعمليات إنتاجها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوموفيو فيليب فون هيرشهيدت، إن الشركة، التي تتخذ من فرانكفورت مقرًا لها، بات بإمكانها الآن الحصول على الرقائق المطلوبة من الصين بعد حصولها على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية.

ومن المقرر أن تُرسل هذه الرقائق إلى فرع الشركة في بودابست لتوزيعها من هناك.

وكانت مخاوف كبيرة قد سادت في قطاع صناعة السيارات خلال الأسابيع الأخيرة بشأن احتمال حدوث نقص في هذه الرقائق، بعد أن أوقفت الصين صادراتها العامة في أعقاب استحواذ الحكومة الهولندية على شركة نيكسبيريا.

ويبدو أن شركة أوموفيو حصلت الآن على واحدة من الموافقات الفردية التي أعلنت عنها بكين، ولم يتضح في البداية ما إذا كانت شركات أخرى قد تلقت تراخيص تصدير مماثلة.

وقالت أوموفيو، التي انفصلت عن شركة كونتيننتال في سبتمبر الماضي، إن مبيعاتها تراجعت في الربع الثالث من العام، إذ انخفضت إيراداتها بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليار يورو "5.2 مليار دولار"، رغم تعافي إنتاج السيارات عالميًا.