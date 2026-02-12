مرسيدس تعتزم بيع حصة من أسهم شركة دايملر تراك للشاحنات

تعتزم مجموعة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات بيع جزء من حصتها في شركة دايملر تراك لصناعة الشاحنات والحافلات لجمع الأموال في ظلّ معاناتها من تراجع المبيعات والأرباح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هارالد فيلهلم المدير المالي للشركة قوله اليوم الخميس إن شركة صناعة السيارات الفارهة ستبيع جزءا من حصتها البالغة حوالي 35% في شركة تصنيع الشاحنات والحافلات هذا العام. وتبلغ قيمة الحصة الإجمالية حوالي 12 مليار يورو (2ر14 مليار دولار).

وأضاف المدير المالي، خلال مؤتمر مع المستثمرين، أن عائدات الصفقة ستعاد إلى المساهمين، وأن الشركة ستعلن تفاصيل حجم عملية البيع في مايو المقبل.

وانخفض سهم دايملر تراجع في تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية اليوم الخميس بنسبة 7ر2%.

وحتى مع السيولة الإضافية الناتجة عن بيع أسهم دايملر تراك، تستعد مرسيدس لعام صعب. وكانت الشركة قد حذّرت في وقت سابق من يوم الخميس من أن الأرباح ستكون في أفضل الأحوال ثابتة وسط التوترات التجارية والمنافسة الشديدة في السوق الصينية.

يذكر أن مرسيدس تحتفظ بحصتها في شركة دايملر تراك، أكبر منتج للمركبات التجارية في العالم، عندما فصلت هذا القطاع في عام 2021 للتركيز على الشاحنات الصغيرة وسيارات الركاب. ومن شأن بيع جزء من هذه الحصة أن يقلص العلاقات بين الشركتين.

في الوقت نفسه، تتوقع مرسيدس-بنز استمرار الضغوط على هوامش أرباحها خلال العام الحالي، في ظل المعاناة من الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الشرسة في السوق الصينية أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتتوقع الشركة المصنعة للسيارات تحقيق عوائد معدلة على صناعة السيارات تتراوح بين 3% و5% لعام 2026، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس، مقابل أرباح بمعدل 5% في العام الماضي.

واقترحت الشركة خفض توزيعات الأرباح إلى 50ر3 يورو (15ر4 دولار) للسهم، مقابل 30ر4 يورو للسهم في العام الماضي.

ويأتي ذلك في حين أعلنت الشركة تراجع أرباحها وإيراداتها خلال العام الماضي.

وأفادت الشركة التي تتخذ من شتوتجارت مقرا لها اليوم بأن نتيجة أعمال المجموعة في 2025 انخفضت مقارنة بعام 2024 بنحو 49% من 4ر10 مليار يورو إلى 3ر5 مليار يورو.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية، وتأثير أسعار الصرف السلبية، والمنافسة الشديدة في الصين أثرت سلبا على النتائج.

وفي المقابل، عوض التوفير التكاليف والذي تجاوز 5ر3 مليار يورو في قطاع سيارات الركاب، جزءا من الضغوط المعاكسة.