الزراعة: إنتاج مصل الحمى القلاعية الجديدة خلال 20 يومًا دون أضرار للثروة الحيوانية

طمأن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، المواطنين بشأن السلالة الجديدة، من الحمى القلاعية، مشددا أن «الثروة الحيوانية بخير، ولا يوجد أي ضرر على اللحوم أو ثروتنا الحيوانية».

وناشد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلام الناس» جميع المربيين بتحصين المواشي، لا سيما مع حلول فصل الشتاء، الذي يشهد تكاثر الفيروسات، مشيرا إلى توفر التحصينات بجميع الوحدات البيطرية.

وشدد على ضرورة إجراء التحصينات بصفقة دورية كل 4 أشهر، مشيرا إلى متابعة الوزارة الموقف الوبائي في العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، لا سيما في ظل استيراد مصر اللحوم من الخارج.

وشدد أن الوزارة تتابع الموقف الوبائي العالمي عن كثب من خلال منظمة الصحة الحيوانية، وتطبق إجراءات صارمة على واردات اللحوم، قائلا: «نحن حريصون للغاية على عدم استيراد اللحوم من أي دولة يظهر فيها أي مرض، ونغلق عليها تمامًا».

وأضاف أن الحيوانات الحية المستوردة تخضع للحجر الصحي في بلد المنشأ، قبل أن تدخل محاجر بيطرية في مصر لتحصينها ضد جميع الأمراض قبل السماح بدخولها.

ونوه أن الحمى القلاعية مرض منتشر عالميًا، مضيفا أن مصر تنتج محليا الأمصال واللقاحات الخاصة بالعترات الموجودة لديها.

وأشار إلى أن العترة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا، والمعروفة باسم SAT 1؛ لم تكن موجودة في مصر من قبل، لافتا إلى عزلها وتصنيع لقاحها وتوزيعه في غضون 20 يومًا، مؤكدا أنها لم تسبب أي أضرار على الثروة الحيوانية.