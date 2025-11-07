مسئول أمريكي: ندعم دور تركيا ودول الخليج في إعادة إعمار سوريا

قال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية جون هيرلي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم دور أنقرة والدول الصديقة في الخليج في إعادة إعمار سوريا.

جاء ذلك في حديث للأناضول، عقب وصوله إلى تركيا قادما من زيارة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح هيرلي أن تركيا حليف أساسي للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بوضوح دور أنقرة والدول الصديقة في الخليج والتعاون في إعادة إعمار سوريا.

وعن العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة قال: "سوريا فرصة عظيمة في مجال العلاقات التجارية. إذا استطعنا تشجيع الناس على الاستثمار في سوريا، وإذا استطعنا إنعاش الاقتصاد، فسنوجد أملا كبيرا في السلام هناك".

وأكد أن زيارته إلى تركيا ستعزز التعاون بين واشنطن وأنقرة.

واعتبر أن زيارته تعد "دليلا على الأهمية التي نوليها لتركيا وحلف شمال الأطلسي. مهما حدث، سيستمر العمل، والأهم من ذلك، أن يستمر".

ومطلع يوليو وقّع ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا ردا على قمع نظام الأسد، للثورة التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.

وفي أكتوبر الماضي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية.