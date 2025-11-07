إدخال 1512 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري خلال أسبوع

عبرت 1512 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة من معبر رفح البري بشمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم لصالح المنظمات الإغاثية الفلسطينية منذ يوم الأحد حتى أمس الخميس.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، أن شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية والخيام والمواد البترولية والغاز وهي مقدمة من منظمات محلية و دول عربية و أجنبية.

وشملت شاحنات المساعدات 16 شاحنة غاز و22 شاحنة سولار اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران والمنشآت الحيوية في قطاع غزة.

وأفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 12288 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 120 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 240 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 20 طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 سولارًا، و1266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.