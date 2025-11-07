وزير الدفاع اللبناني يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701

شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، اليوم الجمعة على ضرورة الضغط على إسرائيل للبدء بتنفيذ القرار 1701.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير منسى في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت الجنرال نيك كارتر على رأس وفد من معهد توني بلير للتغيير العالمي، "وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع العامة في المنطقة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية.

وشدد اللواء منسي "على ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكل نموذجا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وجرى خلال اللقاء "بحث حاجات الجيش اللبناني من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التحضيرات الجارية لتولّي مهام قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب بعد انتهاء مهامها نهاية العام 2026."

وتناول اللقاء "الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها. كما تمّ التطرق إلى العلاقات مع سوريا، والانخفاض الملحوظ في نسبة التهريب الذي شكّل أحد أبرز أسباب التوترات على الحدود، إضافة إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني".