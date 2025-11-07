ويتكوف: مسئولون من حماس أبلغوا باستعداد الحركة تسليم سلاحها

كشف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، أن مسئولين من حركة حماس أبلغوه بأن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها.

وأكد ويتكوف، في مؤتمر منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، مساء أمس الخميس، أنه "لطالما أشارت حماس إلى أنها ستسلم سلاحها.. قالوا ذلك لنا مباشرة"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للسماح بخروج مقاتلي الحركة المحاصرين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تلتزم حماس بكلامها.

وأضاف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: "إذا فعلت ذلك فستدرك أن خطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة حقا — أفضل بكثير مما تم طرحه من قبل والخطة ستتضمن برنامجا ضخما لتوفير الوظائف".

وأوضح أن الولايات المتحدة "في طور إنشاء برنامج لنزع السلاح والعفو"، مشيرا إلى أن "حماس أوضحت أنها ستسلم سلاحها إلى قوة أمنية دولية، وآمل في تشكيل هذه القوة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ونقلت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل خطة تقضي بأن يستسلم مقاتلو حماس الموجودون في الأنفاق ويسلمون أسلحتهم إلى طرف ثالث مقابل "ضمان عفو من الجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه يُفترض نقلهم من المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل إلى مناطق تحت سيطرة حماس، وبعد ذلك تُدمّر الأنفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، والذي بمقتضاه سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.