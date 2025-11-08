أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف خامسًا عالميًا، اللقب رقم 101 في مسيرته الاحترافية، وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، بعدما تغلب على الإيطالي لورينتسو موزيتي، المصنف تاسعًا، بنتيجة 4-6 و6-3 و7-5، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدورة أثينا في كرة المضرب (250 نقطة).

واحتاج المصنف أولًا عالميًا سابقًا إلى نحو ثلاث ساعات لحسم المواجهة أمام موزيتي، ليصبح على بُعد لقبين فقط من معادلة رقم غريمه القديم السويسري روجيه فيدرر (103 ألقاب)، وعلى بُعد ثمانية ألقاب من الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يملكه الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب).

وفي عمر 38 عامًا وخمسة أشهر، يُعدّ اللاعب الحائز على 24 لقبًا في البطولات الكبرى أكبر فائز بدورة أو بطولة منذ الأسترالي كين روزوال، الذي كان يبلغ من العمر 43 عامًا عندما فاز في هونغ كونغ عام 1977.

ولم يُحرز ديوكوفيتش أي لقب منذ فوزه في مايو الماضي بدورة جنيف (فئة 250 نقطة).