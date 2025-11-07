المستشار الألماني يدعم تمويلا بمليارات الدولارات لصندوق حماية الغابات الاستوائية في مؤتمر كوب 30

قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، خلال قمة عُقدت اليوم الجمعة قبيل محادثات المناخ الرئيسية، إن ألمانيا بصدد دعم صندوق جديد بمليارات الدولارات أطلقته البرازيل لحماية الغابات الاستوائية، وستساهم فيه بـ "مبلغ كبير".

وكان المستشار الألماني يتحدث خلال اجتماع لرؤساء الدول والحكومات في مدينة بيليم الواقعة على أطراف غابات الأمازون في البرازيل، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) يوم الاثنين القادم.

وأكدت البرازيل أن الصندوق الذي أطلقته ويحمل اسم "مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد"، تم تدشينه رسميا أمس الخميس، ويحظى بدعم 53 دولة، من بينها 19 دولة أبدت استعدادها للاستثمار فيه.

وأوضح ميرتس أن الغابات الاستوائية تمثل عنصرا حاسما في مكافحة أزمة المناخ.

وقال ميرتس: "إنها في الوقت ذاته من أهم المناطق في العالم لتخزين الكربون، كما تُعد موطنا للبشر ولعدد لا يُحصى من الأنواع الحيوانية والنباتية"، وأضاف أنه لتحقيق أهداف المناخ، يجب الحفاظ على الغابات الاستوائية وحشد مزيد من التمويل من القطاع الخاص.