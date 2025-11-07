وزير الزراعة: إحالة المتلاعبين بالأسمدة للنيابة بعد اكتشاف حيازات مكررة ودون وجه حق

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة شكلت لجانا متخصصة لمراجعة وتدقيق الحصر الزراعي للموسم الصيفي الماضي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الشتوي الجديد وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن «إيصال الأسمدة المدعمة لمستحقيها هو هدف مهم جدًا».

وأوضح أن عمليات المراجعة أسفرت عن اكتشاف «حيازات مكررة لبعض الأسر والورثة، وإصدار بعض الحيازات دون وجه حق».

وأشار إلى اتخاذ إجراءات بإلغاء جميع الحيازات الزراعية المخالفة «غير الموفقة»، مع تحويل جميع المتسببين في هذا «التلاعب» إلى النيابة العامة.

واختتم مشددا أن الهدف «استرجاع حقوق الدولة» واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات المتلاعبة.

وفي وقت سابق، أحال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، عدد من المسئولين في 4 جمعيات زراعية بمحافظات الإسماعيلية ودمياط، والشرقية، والفيوم، إلى النيابة العامة، بعد الكشف عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.