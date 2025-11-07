تركيا: إسرائيل تتنصل من التزاماتها الإنسانية رغم التزام الفلسطينيين بوقف النار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

* وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي بأنقرة:

- الجانب الفلسطيني يلتزم ببنود وقف إطلاق النار بنضج كبير

- الإدارة الإسرائيلية ونتنياهو لا يؤمنون بالأهداف الأساسية لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الجانب الفلسطيني أظهر نهجا بناء في الدفع بعملية السلام في غزة، بينما إسرائيل تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها ولا تؤمن بالأهداف الأساسية لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الجمعة، مع نظيرته الرومانية أوانا تويو في أنقرة.

وأوضح فيدان أن الجهود المبذولة لإعادة جميع الأسرى والجثث إلى إسرائيل، من أبرز المؤشرات على الموقف البناء للجانب الفلسطيني.

وأضاف: "في المقابل، لاتزال إسرائيل تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية".

وذكر أن الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لا تصل إلى غزة ولا تزال الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بغزة دون تلبية.

وشدد على رفض تركيا استمرار هذا الوضع، مكررا الدعوة لاتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لإيصال المساعدات.

ولفت إلى أنه من المقرر تقديم مشروع قرار بشأن غزة إلى مجلس الأمن الدولي، وأن تركيا تشارك وجهات نظرها ومساهماتها بشأن هذا المشروع مع الأطراف المعنية.

وأكد أن تركيا تواصل جهودها مع جهات فاعلة في المجتمع الدولي منذ عامين لتطبيق وقف إطلاق النار الحالي في غزة.

فيدان أشار إلى أن جميع المؤسسات التركية المعنية وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، دعمت هذه القضية بكل إخلاص وبذلت كل ما في وسعها.

وشدد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مبينا أن الوضع "هش" لأن "الإدارة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمنون بالأهداف الأساسية لوقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن إسرائيل لم تسمح بدخول الكمية المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأردف: "مع ذلك، الجانب الفلسطيني يلتزم ببنود وقف إطلاق النار بنضج كبير. سلموا الأسرى والجثث لديهم إلى الجانب الإسرائيلي، وأظهروا كل حسن نيتهم".