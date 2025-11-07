الشرع: سوريا ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها تغير المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، التزام بلاده الكامل بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، لافتا إلى أن إدارته ستعمل فورا على تقييم بلاغاتها ومساهماتها المحددة وطنيا بما يتوافق مع المعايير العالمية.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الشرع: "نؤكد التزامنا بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وسنعمل فوراً على تقييم مساهماتنا بما يتوافق مع المعايير العالمية".

وأضاف: "سنستكمل إجراءات تعيين نقاط الاتصال والمندوبين في الأمانة العامة للاتفاقية".

واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية لمكافحة التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، وقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (يو إن سي إي دي) المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992.

وأردف الشرع: "ندعوكم للاستثمار في سوريا بدل الاعتماد على المساعدات فقط. نرحب بكم جميعاً للاستثمار في سوريا ضمن قطاعات الطاقة المتجددة والمدن الخضراء المستدامة والمشاريع الرائدة".

وأشار إلى إن بلاده عاشت هذا العام أسوأ موجة جفاف عرفتها منذ 6 عقود بانخفاض مستوى الأمطار بنحو 70 في المئة.

وتعد قمة المناخ المنعقدة بين 6-21 نوفمبر الجاري، واحدة من أهم المؤتمرات الدولية التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُكرس لمناقشة التحديات المعقدة للتغير المناخي.

والخميس، أفادت "سانا" بأن الشرع والوفد المرافق له، يشاركان في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ضمن الدورة الثلاثين لمؤتمر قمة المناخ "COP30" في بيليم.

ومشاركة الشرع في القمة هي الأولى لرئيس سوري منذ تأسيس مؤتمر المناخ عام 1995، وفق إعلان رسمي سابق.

ويُعقد هذا المؤتمر سنويا بمشاركة واسعة تتجاوز 190 دولة، ما يجعله المنصة الرئيسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ على المستوى العالمي.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).