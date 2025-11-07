استطلاع: انقسام في إسرائيل حول تبكير موعد الانتخابات العامة 

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، انقساما متساويا في المواقف بشأن تبكير الانتخابات العامة، فيما أظهرت تفوق أحزاب المعارضة على معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا أجريت الانتخابات اليوم.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" الخاص، على عينة من 500 شخص وهامش خطأ 4.4%، أظهر انقساما متساويا في الرأي حول تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل.

وأشارت إلى أن 45% من المستطلعة أراؤهم رأوا ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مقابل 45% يفضلون الموعد الأصلي في أكتوبر 2026، ولم يحدد 10% موقفهم.

تجدر الإشارة أنه في نوفمبر 2022، فاز الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو في انتخابات البرلمان (الكنيست) لولاية من 4 سنوات محققا 64 مقعدا في الكنيست، مقابل 51 مقعدا لتكتل الوسط، بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر 2026، ولكن ثمة تقديرات سياسية ترجح إمكانية تبكير الانتخابات إلى النصف الأول من العام المقبل، بسبب صعوبات تواجهها الحكومة.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبكير الانتخابات.

من جهة ثانية، أظهرت نتائج الاستطلاع حصول أحزاب المعارضة على 61 من مقاعد الكنيست الـ 120، مقابل حصول الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 49 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حال جرت الانتخابات اليوم.

ووفقا للقانون الإسرائيلي يقتضي تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.

كما أشار الاستطلاع إلى أن نحو نصف الإسرائيليين يبدون تفاؤلا تجاه مستقبل دولتهم، حيث أفاد 51 بالمئة بأنهم متفائلون، فيما قال 16% منهم إنهم متفائلون جدا، و35% متفائل إلى حد ما.

في حين، عبر 38% عن تشاؤمهم من مستقبل إسرائيل، ولم يحدد 24% موقفهم.