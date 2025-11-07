التحقيق في واقعة مصرع عامل وإصابة آخر في انفجار أسطوانة أكسجين بمنطقة الوراق

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع لتعبئة أسطوانات الأكسجين، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة أخر، وذلك بالقرب من مزلقان الكوم الأحمر في منطقة الوراق.

وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيط بمسرح الحادث، للوقوف على ملابساته وأسبابه، كما صرحت بدفن جثمان العامل عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة المصاب الصحية، تمهيدا لسماع أقوله حول الواقعة.

وشكلت النيابة العامة لجنة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات المصنع، ومعرفة مدى السلامة والأمان وفقًا للبرتوكول المتبع، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وملف تراخيص المصنع واشتراطات الحماية المدنية، واستدعت شهود العيان من العاملين بالمصنع الذين تواجدو وقت الحادث.

وبينت التحريات الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز من إحدى أسطوانات الأكسجين، أثناء عملية التعبئة، ما أدى إلى اشتعال مفاجئ أعقبه انفجار قوي هز المصنع، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع انفجار داخل أحد المصانع بالمنطقة المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بقوات الحماية المدنية، وتم فصل الغاز والكهرباء عن المصنع لضمان السيطرة على الموقف.

وبالفحص، تبين أن الانفجار نتج عن أسطوانة أكسجين أثناء عملية التعبئة، ما أسفر عن مصرع عامل في الحال وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والمصاب إلى المستفى لتلقي العلاج اللازم.