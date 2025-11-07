ماس كهربائي وراء حريق محل أدوات منزلية بمنطقة حدائق الأهرام

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق اندلع داخل محل للأدوات المنزلية بمنطقة حدائق الأهرام، إلى أن ماسًا كهربائيًا بأحد الأجهزة داخل المحل، سبب نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتابعت التحريات أن النيران امتدت إلى محتويات المحل بالكامل لوجود مواد قابلة للاشتعال، مما تسبب في تفحمها، دون وقوع اى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل محل أدوات منزلية بالدور الأرضي أسفل عقار مكون من 6 طوابق، بالقرب من بوابة 4، بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي الأدوار السكنية أو المحال المجاورة، فيما تولت قوات الدفاع المدني أعمال الإخماد والتبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.