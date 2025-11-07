محمد رمضان يودع والده بالدموع والنجوم ينعونه بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، والد الفنان محمد رمضان بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه، وشُيّع جثمانه عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضر الجنازة عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان، منهم الفنان أحمد سلامة، كمال أبو رية، وأحمد شاكر عبداللطيف. كما شارك بعض الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة في مراسم التشييع، وسط مشاعر الحزن والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

وظهر محمد رمضان متأثرًا خلال تشييع الجثمان، حيث لم يتمالك دموعه أثناء صلاة الجنازة، وقرأ الحضور آيات من القرآن الكريم قبل أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يُقام عزاء الراحل مساء الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء للفنان في هذا المصاب الأليم.

ونعى محمد رمضان والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلًا: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا. إن لله وإنا إليه راجعون".

وفي أحاديث سابقة تحدث رمضان عن علاقته القوية بوالده، مؤكدًا أنه كان قدوته الأولى ومصدر إيمانه بنفسه، قائلا: "أبويا هو كل حاجة في حياتي، عمره ما كان ليه صاحب يدخل بيتنا، بينام بدري ويصحى قبل الفجر يصلي قيام الليل، وبعدها يقرأ الجرائد ثم المصحف، لأنه حافظ القرآن كله والحمد لله".

وأضاف: "اتعلمت منه الالتزام والرضا، عمره ما كان يشغل باله بالدنيا، وكنت محظوظ إن ربنا رزقني بأب وأم كل طموحهم إن أولادهم يكونوا كويسين".

وسادت حالة من الحزن على الوسط الفني فور إعلان وفاة والد محمد رمضان، حيث حرص عدد كبير من النجوم على نعيه عبر حساباتهم الرسمية.

ونعت الفنانة وفاء عامر والد رمضان، قائلة: "البقاء لله، ربنا يصبّرك يا محمد على فراق والدك، ويجعل مثواه الجنة".

كما قالت الفنانة منة فضالي في نعيه: "خالص العزاء لصديقي محمد رمضان، ربنا يرحم والدك ويثبّته عند السؤال".

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه برمضان، معلقًا: "أخويا وصاحبي ربنا يصبرك، البقاء لله في والدك، الله يرحمه ويغفر له".

ونعى الفنان خالد الصاوي والد محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي، قائلا: "نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

كما نعى الصحفي خالد صلاح الراحل، قائلا: "خالص العزاء لأخي وصديقي الفنان محمد رمضان في وفاة المغفور له بإذن الله والده. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

ونعت الفنانة جوري بكر والد رمضان، وعبرت عن صدمتها لرحيله، قائلة: "ربنا يرحمه الراجل الطيب الجميل، اللي اتشرفت وقابلته، ربنا يصبركم ويصبر والدته".